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Медведев рассказал о непростом положении Зеленского после скандала в США

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Медведев рассказал о непростом положении Зеленского после скандала в США

Москва, 5 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал положение президента Украины Владимира Зеленского непростым в связи со скандалом вокруг его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

По мнению Медведева, Зеленский попал «между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской партии».

Глава российского правительства считает, что если Зеленский продолжит расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, то демократы на него обидятся и обвинят во вмешательстве в американские выборы. Если глава Украины заблокирует расследование, «во-первых, это будет смотреться странно в силу публикаций», а во-вторых, на него обидится администрация Трампа, добавил российский премьер.

«Так что у него очень непростое положение», — подчеркнул Медведев.

Напомним, скандал разгорелся в конце сентября вокруг июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского. Стенограмма подтвердила, что глава Белого дома просил украинского лидера провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Зеленский пообещал, что дело родственника главного соперника Трампа в президентской гонке будет рассмотрено.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей. Президента США обвиняют во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации своего главного противника. Американский лидер обвинения отрицает.

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Источник: Вести в субботу
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