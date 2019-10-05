Филиппины заинтересованы в российских инвестициях. ФАН-ТВ

Филиппины напрямую заинтересованы в инвестициях российских компаний и бизнеса. Об этом заявил президент тихоокеанской республики Родриго Дутерте на прошедшем в Москве российско-филиппинском бизнес-форуме.

Мероприятие прошло в помпезных помещениях Колонного зала исторического Дома Благородных Собраний. На форуме выступали представители крупного российского и филиппинского бизнеса.

О необходимости дальнейшего развития экономических взаимоотношений между странами заявил президент южно-азиатской республики Родриго Дутерте.

Он подчеркнул, что для российского бизнеса в Филиппинах предлагаются различные льготы, в том числе налоговые.

«Филиппины очень привлекательная страна с точки зрения инвестиций, поскольку мы растем очень высокими темпами, и наш годовой рост составляет более 6–7% в год. Мы являемся быстрорастущей азиатской экономикой, и мы занимаем второе место по темпам роста в рамках ASIAN. С точки зрения макроэкономики мы остаемся тоже очень сильными. Мы предлагаем России инвестировать и вести бизнес на Филиппинах, поскольку мы предоставляем выгодную налоговую и неналоговую политику для ведения бизнеса. Это включает в себя налоговые каникулы для компаний в течение 4–6 лет с начала их коммерческой деятельности. И дополнительным бонусом является с точки зрения экспорта еще постепенное сокращение корпоративных налогов с 30 до 20 процентов. У нас возможно поставлять материалы без налогов и пошлин, возможно получить возврат налогов на налоги, уплаченные на импорт материала. Также мы предоставляем выгодные условия для получения виз. Мы также участвуем в наших программах по строительству инфраструктуры, особенно железнодорожной инфраструктуры, где Россия обладает значительными опытом. И действительно, мы достигли значительного прогресса в создании выгодных условий для активного роста между двумя нашими странами. Я уверен, что наши экономические связи продолжат развиваться и реализуют свой полный потенциал. Новые бизнес-соглашения, которые были сегодня заключены, они помогут нам достичь наших целей. И в заключение позвольте мне уверить вас, что ваши инвестиции будут защищены в нашей стране. Вы, конечно, получите доход на свои инвестиции. Спасибо большое, я вас благодарю», — резюмировал президент Филиппин.

В ходе форуме между компаниями двух стран были подписаны договоры на сумму более чем в $6 млн. В частности, было заключено соглашение между Минэнерго Филиппин и Росатомом, связанное со строительством АЭС на территории южно-азиатской республики.