Хохлова уволили с поста главного тренера московского «Динамо»

Москва, 5 октября. Дмитрий Хохлов написал заявление на увольнение с поста главного тренера московского «Динамо». Руководство клуба приняло поступивший документ.

Об уходе Хохлова с занимаемой должности рассказала пресс-служба футбольного клуба.

«Сегодня после матча 12-го тура главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами», — говорится в сообщении.

Также клуб «Динамо» уточняет, что уже в скором времени будет назначен исполняющий обязанности главного тренера.

Хохлов решил покинуть занимаемый пост после «сухого» поражения московского футбольного клуба от команды из Оренбурга на стадионе «Газовик» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 0:2.

Источник Федерального агентства новостей ранее предположил, что возможным преемником Дмитрия Хохлова на посту главного тренера московского «Динамо» может стать Андрей Кобелев.

Хохлов возглавил футбольный клуб «Динамо» осенью 2017 года. В текущем сезоне команда с 10 очками после проигрыша «Оренбургу» находится на 15-м месте в турнирной таблице.