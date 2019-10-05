Хабиб Нурмагомедов рассказал, как пахнут деньги

Санкт-Петербург, 5 октября. Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов во время выступления на бизнес-форуме Synergy Global Forum рассказал, как, по его мнению, пахнут деньги.

Бойца спросили, пахнут ли деньги. Нурмагомедов ответил положительно и отметил, что банкноты разных стран отличаются друг от друга по запаху.

«Снимаешь рубли — у них один запах, а доллары пахнут совсем по-другому», — подчеркнул титулованный спортсмен.

На этом вопросе интервью с Нурмагомедовым подошло к концу. Также во время своей речи в рамках бизнес-форума боец UFC рассказал о том, как давили на него болельщики во время поединка с американским спорстменом Дастином Порье.

31-летний Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо. Занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Во время интервью Первому каналу Нурмагомедов рассказал, когда он планирует завершить спортивную карьеру.