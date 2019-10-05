В Сети высмеяли созданный на деньги США украинский катер

Москва, 5 октября. Интернет-пользователи иронично прокомментировали сообщения о новом бронетанкере проекта «Гюрза-М», созданном для ВМС Украины.

Артиллерийское судно, длина которого 23 метра, прибыло своим ходом на тестовые мероприятия. По информации прессы, украинские военные и инженеры испытывают системы и механизмы катера. Как заявили в министерстве обороны Украины, новое судно малозаметно визуально и для средств обнаружения.

Пользователи социальных сетей, увидев новости о новом достижении украинского флота, лишь позабавились. Некоторые посмеялись над тем, что США профинансировали украинский проект, другие усомнились в ходовых качествах судна.

«А он держится на воде?» — спросил Sandro Hinze Stroganov. «Еще скоро Америка подарит пароход», — заявил Иван Иванов. «Бронешлюпка», — пошутил юзер с ником psa_nos. «И Украина — великая морская держава!» — с иронией написал Serge Zi. «Флагман древнеукраинского флота», — написал vab6.

Напомним, бронекатер разрабатывался на судостроительном заводе в Николаеве на деньги Вашингтона для пограничной службы Узбекистана. После передачи кораблей Киев решил создать катер для собственного флота.