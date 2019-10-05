Медведев оценил политику США в Латинской Америке

Москва, 5 октября. США продолжают вести неверную и непочтительную политику в отношении своих соседей — Латинской Америки, тогда как Россия хотела бы развивать отношения со всеми странами этого региона. Такую оценку дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Вы знаете, мне кажется, американцы себя как вели, так и ведут. И дело не в каких-то их ошибках, просчетах или зачастую неверной такой, как бы сказать аккуратней, линии, непочтительной по отношению к своим соседям», — ответил он на вопрос журналиста Сергея Брилева в рамках программы «Вести в субботу».

Глава российского правительства подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии отношений со всеми странами латиноамериканского региона. Кубу, куда Медведев прибыл 3 октября, он назвал традиционным партнером России.

«Огромное количество кубинцев у нас училось, и мы просто неплохо знаем их страну», — добавил он.

Эксперты не раз отмечали, что США ведут весьма жесткую политику в отношении стран Латинской Америки. К примеру, совсем недавно Вашингтон объявил о введении санкций в отношении первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. Как объяснили в США, причиной введения ограничительных мер в отношении политика стала его «причастность к грубым нарушениям прав человека».

Кроме того, Вашингтон оказывает давление на Венесуэлу, которая в последние годы переживает острый социально-экономический кризис.

В январе этого года в Венесуэле начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, а Россия, как и многие другие страны, заявила о поддержке действующего президента Мадуро и недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.