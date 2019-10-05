Экс-депутат Рады призвал Зеленского освободить 85-летнего политзаключенного

Депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко написал открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить самого пожилого политического узника страны — 85-летнего харьковчанина Мехти Логунова.

Мехти Феофанович Логунов, кандидат технических наук, изобретатель, контактировавший с коллегами из РФ, был задержан в августе 2017 года сотрудниками Службы безопасности Украины по сфабрикованному делу о государственной измене. Несмотря на то, что из 15 свидетелей сбивчивые показания против него дал всего один, да и тот, скорее всего, провокатор от СБУ, украинский суд приговорил старика к 12 годам лишения свободы и под надуманными предлогами переносит заседание, на котором должно быть рассмотрено апелляционное заявление защиты Логунова.

Очередное «судилище», как выразилась на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко, должно было состояться вчера, 4 октября, но было перенесено по непонятной причине.

«Мехти Феофанович еле ходит — и по причине преклонного возраста, и по причине перенесенных пыток», — написала Бондаренко в соцсети.

По ее словам, пожилой абхаз, воспитанный русским отчимом, удерживается за решеткой из-за того, что «он — противник майданов, миротворец, он не считает россиян врагами, а войну на востоке считал братоубийственной».

«При Порошенко посадили — при Зеленском продолжают держать в тюрьме», — констатировала Елена Бондаренко.

Бывший коллега Бондаренко Алексей Журавко сообщил, что за 426 суток, что Мехти Феофанович находится в украинской тюрьме, у него выпало 15 зубов.

«Это от ужасных условий содержания, нездоровой воды и пищи», — написал Журавко в Facebook.

Ранее он опубликовал в этой же соцсети шокирующие фотографии из одесского СИЗО, наглядно демонстрирующие, что к заключенным на Украине относятся почти так же, как к узникам фашистских концлагерей.

«И вы хотите сказать, что это 21-й век? Что фашизма на Украине не существует? Вот это и есть самый настоящий фашизм! — возмущается Журавко. — Судьи превратились в нелюдей, СБУ — в карательный орган, который подделывает дела и отправляет в тюрьмы ни в чем не повинных людей, делая их политическими узниками. А прокуроры отбирают у этого человека оставшиеся дни жизни. Где же та Европа, где же те защитники прав человека, журналисты?!»

Политик разместил в своем аккаунте открытое письмо к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Если у тебя есть хотя бы малая капля совести, ты отпустишь всех политзаключенных и этого пожилого уважаемого человека — Мехти Феофановича Логунова», — призвал Зеленского Журавко.

А еще бывший украинский парламентарий разместил на своей странице в соцсети открытое письмо самого Мехти Феофановича — человека, который может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой политзаключенный в мире.

«Я, Логунов Мехти Феофанович, 21 мая 1934 года рождения, политический узник Украины, 85 лет от роду, обращаюсь к вам — женам, матерям, отцам, братьям и сестрам политических узников Украины, Харькова, Одессы, Донбасса и иных городов и селений Украины. К вам обращаюсь, дети и внуки мои! Я прошу вас направить в адрес Совета Европы, ПАСЕ, HUMAN RIGHTS WATCH, ОБСЕ, в Европейский суд по правам человека обращение-ходатайство об учреждении в Европе, при Совете Европы международного трибунала по преступлениям, совершенным карательными органами Украины, а это: СБУ, прокуратура, суды, полиция, МВД, в застенках которых причиняют невиновным людям побои, истязания, пытки и прочие так называемые процессуальные действия. И этим истязаниям подвергаются ваши мужья и сыновья при задержании, аресте, дознании, следствии и прочих процессуальных действиях».