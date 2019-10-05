В ХК «Сибирь» опровергли информацию о смерти онкобольного игрока

Омск, 5 октября. Хоккейная команда «Авангард» сообщила в своем Twitter, что их бывший защитник Самвел Мнацян ушел из жизни в возрасте 29 лет.

«Горько об этом говорить. Болезнь оказалась сильнее, но Самвел был настоящим бойцом, который сражался до последнего», — пишет «Авангард» в соцсети.

Члены клуба принесли искренние соболезнование родным и близким Самвела. Однако новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опроверг информацию о смерти спортсмена.

«Нет, он не умер», — сказано в клубной группе Twitter.

Через некоторое время «Авангард» удалил пост из социальной сети.

Летом 2018 года у спортсмена диагностировали рак. Предположительно, опухоль возникла после серьезного удара в спину во время одного из хоккейных матчей. На позвонке Мнацяна образовалась опухоль, которая начала быстро увеличиваться в размерах. Хоккейный клуб «Сибирь» организовал благотворительный аукцион по сбору средств для больного раком члена команды.