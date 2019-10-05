Экономист назвал условия для роста реальных доходов россиян

Москва, 5 октября. Шансы переломить ситуацию с падением реальных доходов россиян в следующем году существуют, заявил доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

В материалах российского министерства финансов к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который был внесен Кабмином в Госдуму, говорится о падении реальных доходов россиян по итогам 2019 года. Такая ситуация ожидается, несмотря на рост реальной начисленной зарплаты, который прогнозируется на уровне 1,5%. Одной из основных причин ситуации называют рост кредитной нагрузки и необходимость граждан уплачивать проценты по кредитам.

Экономист, комментируя сообщения Минфина, подтвердил, что по итогам года можно наблюдать падение реальных доходов населения.

«Падение платежеспособного спроса и реальных доходов население компенсирует кредитованием, чтобы сохранить привычный уровень потребления. В итоге все это еще больше увеличивает долговую нагрузку и отражается на общем благосостоянии граждан. Другая причина падения реальных доходов – изменения в сфере бюджетно-налоговой политики и таможенного законодательства, которые пришлись на 2019 год», — объяснил специалист в области экономики.

Алисенов в беседе с «Экономикой сегодня» отметил, что повышение НДС имело отложенный эффект роста цен, также сыграла роль индексация акцизов.

«Повышение налоговой и квазиналоговой нагрузки нашло отражение в динамике реальных доходов наряду с кредитованием», — добавил он.

Глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин летом говорил, что в российской экономике существует проблема закредитованности граждан, которая «взорвется» через два года, напомнил телеканал «360». Заявления министерства по поводу возможной ситуации уже ставятся экспертами под сомнение, поскольку ЦБ прилагает усилия для торможения темпов роста потребительской кредитной розницы.

Экономист, говоря о рассчитанном на три года бюджете, подчеркнул, что он направлен на повышение благосостояния россиян. В бюджете, который является социально ориентированным, заложены повышение зарплат и индексация пенсий выше уровня инфляции, также фигурируют дополнительные средства на реализацию нацпроектов, отметил специалист.