Сторожевой корабль «Пытливый» прибыл в Севастополь после учений в Средиземном море

Севастополь, 5 октября. Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

На борту корабля «Пытливый» в Севастополь вернулся командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Он возглавлял заход фрегата «Адмирал Макаров» на греческий остров Корфу, который состоялся в рамках «Русской недели на Ионических островах». «Пытливый» принял участие в параде военных кораблей в Сирии.

В порту Севастополя корабль встретили торжественной церемонией с участием командования и ветеранов соединения надводных кораблей, представителей властей города, родных и близких моряков.

В ходе учений в Средиземном море экипаж корабля выполнил задачи по противовоздушной обороне, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, действиям в районах интенсивного судоходства. Учения стартовали в июле 2019 года. Командир сторожевого корабля «Пытливый» капитан второго ранга Иван Фадеев рассказал, что теперь корабль ожидает подготовка к учениям «Кавказ-2020».