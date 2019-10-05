Житель Костромы стал миллионером благодаря лотерейному билету за 600 рублей

Кострома, 5 октября. Житель Костромы выиграл в лотерее суперприз в более чем три миллиона рублей. Итоги «Рапидо 2.0» опубликованы на сайте «Столото».

Победитель сорвал куш в тираже номер 11901. Мужчине удалось угадать восемь чисел в первом поле билета и одно во втором. Общий выигрыш россиянина составил 3 005 025 рублей.

Всего в розыгрыше принимали участие 145 билетов и 173 комбинации. Как стало известно РЕН ТВ, житель Костромы был настолько уверен в своей победе, что сделал расширенную ставку. Примечательно, что на выигрышный билет он потратил всего 600 рублей.

Напомним, несколько недель назад в лотерее повезло жителю Москвы. Ему удалось выиграть в «Гослото 4 из 20» более 286 миллионов рублей. Мужчина купил лотерейный билет за 200 рублей и угадал все числа выигрышной комбинации.

А в августе миллионером стал житель Калининграда, который смог выиграть в лотерею «Столото» 3,58 миллиона рублей. Счастливый билет обошелся мужчине всего в 40 рублей.

Отметим, что летом этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий проведение бестиражных лотерей в Интернете с использованием технических устройств и электронных билетов. Кроме того, закон уточняет понятия «лотерейная квитанция» и «лотерейный терминал». Документ направлен на недопущение проведения азартных игр под видом лотерей.