Четырех бездомных избили до смерти в китайском квартале Манхэттена

Нью-Йорк, 5 октября. Четырех избитых до смерти бездомных обнаружили в китайском квартале Манхэттена. Подозреваемый в нападении на них 24-летний молодой человек задержан, сообщили в полиции Нью-Йорка.

На данный момент известно о четырех погибших. Еще одного избитого бездомного госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Предполагается, что нападение совершил 24-летний молодой человек, который уже задержан. Примерно в 1.40 по местному времени он избил бездомных металлическим предметом, который напоминает строительный стержень. Двое жертв были обнаружены на Бауэри, также тела убитых были найдены на Бродвее и Восточном Бродвее.

У полиции уже есть предварительные данные о личностях жертв. Правоохранители предполагают, что все они были бездомными. На данный момент расследование продолжается. В полиции не исключают, что есть и другие жертвы этого жестокого нападения, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в Нью-Йорке проживает 8,5 миллиона человек. Один из 121 жителей Нью-Йорка является бездомным. По словам журналистов, причина этой ужасающей статистики — недоступность жилья в городе.

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