Хмельницкий облсовет призвал не допустить предоставления особого статуса Донбассу

Киев, 5 октября. Депутаты Хмельницкого областного совета выступили с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде не допустить реализации «формулы Штайнмайера».

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма 1 октября подписал «формулу Штайнмайера». Предложение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, получившее название «формула Штайнмайера», определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в органы местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Хмельницкий облсовет выступил против реализации «формулы Штайнмайера», депутаты раскритиковали решение и призвали не допустить предоставление Донбассу особого статуса.

«Ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни при так называемой «формуле Штайнмайера», ни путем внесения изменений в законодательство Украины», — говорится в обращении облсовета.

Более того, депутаты потребовали привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто, по их мнению, «предал» государство и принимал участие в военных действиях на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности с целью урегулирования конфликта на Украине, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.