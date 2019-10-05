«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону» после серьезной травмы Льориса

Лондон, 5 октября. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис пропустил курьезный мяч в свои ворота и получил серьезную травму в выездном матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брайтона».

На 3-й минуте матча голкипер «шпор» не смог отразить дальний удар Нила Мопе и выронил мяч из рук, а затем неудачно приземлился на руку, серьезно повредив конечность. После такого падения Льорис не смог подняться с газона, бригада медиков вынесла голкипера с поля на носилках. Вместо француза в ворота «Тоттенхэма» встал Пауло Гассанига.

Матч закончился с разгромным для «Тоттенхэма» счетом 0:3. Еще два гола забил Аарон Коннолли. По итогам матча «Брайтон» вышел на 12-е место в АПЛ, а «Тоттенхэм» остался на 6-м месте.

Льорис стал чемпионом мира по футболу в 2018 году в составе сборной Франции. Голкипер вызван в сборную на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 против Исландии 11 октября и Турции 14 октября.