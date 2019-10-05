Ходорковский — «кукловод протестов» в России за счет западных НКО и «карманных» политиков

Телеканал НТВ, выпустивший расследование о деятельности Михаила Ходорковского, учел не все виды и способы подрывной деятельности беглого олигарха в России.

Большое внимание в расследовании НТВ было уделено мероприятию в Германии 26 сентября, на котором собрались десятки российских оппозиционеров, приехавших по первому зову Ходорковского. Примечательно, что на встречу с олигархом приехали не только либеральные политические деятели РФ, но и лица, замешанные в громких преступлениях. К примеру, на организованном Ходорковским форуме присутствовал его соратник еще со времен «ЮКОСа» Леонид Невзлин, приговоренный в России к пожизненному заключению. Посетил мероприятие и террорист Олег Сенцов, который планировал теракты в Крыму. Примечательно, что на форуме его приняли аплодисментами, фактически как героя.

Кураторство западными НКО и мастерами цветных революций

Расследователи НТВ выяснили, что прошедшее в Берлине собрание сторонников Ходорковского проводится им довольно часто. Ранее им было устроено мероприятие в Финляндии. На нем присутствовали все основные деятели подконтрольного олигарху объединения «Открытая Россия», признанного в РФ нежелательным. Главным действующим лицом стал один из самых близких партнеров Ходорковского Андрей Пивоваров. Этот деятель с 25 марта 2018 года является председателем «Открытой России». На проведенных в сентябре 2019 года выборах в Петербурге он поддерживал созданный Ходорковским проект «Объединенные демократы», продвигая его кандидатов и устраивая беспорядки на избирательных участках.

Технологиям по раскачиванию ситуации на выборах Пивоваров научился благодаря западным политтехнологам, которые в Финляндии проводили тренинг. Мастер-класс по «созданию России будущего» для оппозиционеров проводил известный американский специалист Дэвид Хантер, ранее находившийся в стане президента Барака Обамы и финансируемый фондом NDI, признанным в РФ нежелательной организацией. Примечательно, что Пивоваров, как и остальные активисты «Открытой России», свое участие в созданном на западные средства тренинге категорически отрицает. Уличить их во лжи удалось благодаря записи скрытой камерой, на которой видны все фигуранты.

На деньги Ходорковского и западных структур зачастую проводятся встречи в рамках Фонда Бориса Немцова, в состав которого, помимо самого олигарха, входит также специалист по цветным революциям, экс-посол в РФ Майкл Макфол и еще один давний соратник олигарха Владимир Кара-Мурза — младший, являющийся в фонде директором. Последний активно продвигает интересы Ходорковского в общении с американским правительством.

Попытки влияния Ходорковского на внутренние процессы в России

Расследователи НТВ уверены, что именно Ходорковский является «кукловодом протестов» в России. Ведь щедрое финансирование созданных им структур в РФ, а также политических и общественных деятелей позволяет осуществлять попытки влияния на мнение народа. На протестную деятельность в российском государстве беглый олигарх денег не жалеет. Еще до своего ареста в 2003 году Ходорковский занимал первую строчку рейтинга Forbes, став самым богатым олигархом в РФ, накопив мошенническим путем состояние в 15 млрд долларов. Безусловно, львиную долю средств он сумел сохранить благодаря офшорам, поэтому, выйдя из тюрьмы и сбежав за границу, начал активно использовать имеющиеся миллиарды для реализации главной цели — революции в РФ.

Ходорковский сотрудничает со всеми НКО, созданными западными структурами и спецслужбами, работающими на дискредитацию России. Одним из таковых является Институт современной России (IMR), президентом которого является сын олигарха Павел Ходорковский. Благодаря поддержке другого западного фонда — NED — данный институт осуществлял солидные денежные вливания в «Открытую Россию».

Долгие отношения связывают Ходорковского и с мастером цветных революций Джорджем Соросом. Американский миллиардер называл Ходорковского другом и зачастую становится участником создаваемых им форумов и конференций оппозиции. Сорос также известен своими проектами, направленными на подрывную деятельность в РФ за счет финансирования либеральных и довольно сомнительных проектов.

Фонд Немцова — площадка для обучения оппозиционеров подрывной деятельности

Учрежденный в Германии при поддержке «Открытой России» Ходорковского Фонд Немцова является плацдармом для встречи российской оппозиции с западными спонсорами. Ежегодно проходящий форум Фонда Немцова собирает фактически всех главных действующих лиц либерального движения в РФ. Стоит отметить, что за особое усердие в протестной деятельности в фонде подразумевается солидная премия, лауреаты которой должны быть ярыми «борцами с режимом». На форуме ранее были замечены оппозиционные лидеры Москвы, провалившие выборы в Мосгордуму в результате подделки подписных листов и прочих нарушений. Речь идет о юристе так называемого ФБК Любови Соболь, мундепе Илье Яшине и консультанте Алексея Навального Владимире Милове. В 2018 году на мероприятии побывал и координатор сети штабов Навального Леонид Волков.

Согласно информации НТВ, Навальный и Ходорковский давно действуют в связке. Первый имеет большую популярность в России, поэтому и используется олигархом в рамках протестной деятельности. В расследовании телеканала описаны способы получения финансирования одиозным деятелем, в том числе транзакции в бюджет структуры Навального ФБК через эстонскую фирму Ходорковского MTU Free Access.

Подрывная деятельность Ходорковского, не упомянутая в расследовании НТВ

Однако не все виды подрывной деятельности Ходорковского попали в расследование НТВ. Некоторым из них следует уделить особое внимание. Структуры беглого олигарха используют полученные у западных политтехнологов знания для дестабилизации обстановки в России. Для этого «Открытая Россия», а также подконтрольные Ходорковскому СМИ и активисты создают и развивают протестные настроения в регионах. В рамках реализации поставленной цели в виде революции и свержения законной власти структуры Ходорковского выбрали наиболее удобную для себя тему — утилизация мусора. Данная тема волнует население каждой развитой страны. Избавление от мусора является очень важным экологическим вопросом, на который власти страны стараются дать достойный ответ.

Искажая факты и представляя информацию о создании мусорных полигонов в выгодном для себя свете, Ходорковский стремится создавать протестные настроения, которые в дальнейшем должны перекочевать в столичный регион. Таким образом западные «технологии протеста» были реализованы в рамках создания мусорного полигона вблизи станции Шиес в Архангельской области. Олигарх использовал оплаченных активистов Навального, карманных политиков и СМИ, которые были призваны развить якобы имеющееся недовольство населения. Благодаря присутствующим в регионах отделениям «Открытой России» протест в Шиесе получил статус общероссийского.

Также стоит вспомнить деятельность Ходорковского по созданию площадки для вмешательства США во внутренние дела России. Речь идет о действии олигарха через своего сторонника Владимира Кара-Мурзу, который добивается раскачивания обстановки в России путем введения новых американских санкций в рамках «Акта Магнитского». Кара-Мурза выступает неким «рупором оппозиции», через которого беглый олигарх дает возможность США вмешиваться в дела РФ.

Ходорковский — главный кукловод «протестного движения» в России

Другими словами, Ходорковский использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подрывной деятельности в России. Полученные преступным путем миллиарды олигарха выделяются на реализацию стратегии политтехнологов США по разрушению имеющейся в российском государстве системы управления. В этом вопросе находящемуся за границей Ходорковскому помогают «карманные» оппозиционные деятели, разветвленная сеть активистов в созданных структурах, поддержка западных НКО и крайне обширные ресурсы.

Деятельность Ходорковского и подконтрольных ему лиц и организаций после опубликованных доказательств должна быть тщательно проанализирована правоохранительными органами. А население России, в свою очередь, сделает верные выводы о деятельности беглого олигарха, который осуществляет подрывную деятельность в отношении РФ и создает возможность для вмешательства США в дела государства.