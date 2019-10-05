Донбасс сегодня: спецназ СБУ брошен против «Айдара» и «Азова», из ВСУ пропала помощь НАТО

Донбасс, 5 октября. Армия Киева нарастила количество обстрелов ДНР. Против неподконтрольных нацбатальонов задействовали спецназ Сил спецопераций и СБУ. Помощь стран НАТО украинской армии таинственным образом исчезла. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Резко возросло количество обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации прекращения огня зарегистрировало 28 обстрелов.

На горловском, мариупольском и донецком направлениях обороны ДНР украинская армия использовала тяжелые и 82-мм минометы, противотанковые комплексы, гранатометы, зенитные установки и стрелковое оружие разных калибров. Обстреляно 14 населенных пунктов республики. В поселке Гольмовский и городе Докучаевске зафиксированы повреждения фасадов и окон двух частных домов.

Луганск сообщает о двух обстрелах своей территории из минометов, пулеметов и оружия боевых машин пехоты. Под ударами оказался поселок Логвиново.

СБУ поручено заняться неподконтрольными «Азовом» и «Айдаром»

Президентом Украины Владимиром Зеленским отдано указание организовать борьбу с неподконтрольными националистами в зоне проведения силовой операции, сообщает военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин. Для выполнения приказа по распоряжению командующего Силами специальных операций ВСУ в подчинение Службе безопасности Украины временно перешли некоторые подразделения 8-го полка спецназа ВСУ. Именно СБУ в содействии со спецназом Сил спецопераций и займется успокоением националистов.

Борьба отрядов спецназа с радикально настроенными националистами из «Азова» и «Айдара» будет осуществляться вплоть до их физического устранения. Кроме того, одной из задач спецназа является противодействие вывозу националистами оружия из зоны ООС и передаче его в Киев, где сейчас проходят политические акции против действующего президента Украины.

Воевать украинской армии нечем

Полковник Басурин также сообщает, что военнослужащие украинской армии воруют и продают вооружение и военную технику. Уровень коррупции растет с каждым днем. Комиссией штаба ООС в 28-й бригаде ВСУ выявлена недостача 40 тонн горючего, 62 аккумуляторов, 35 радиостанций боевых машин, а вместо выданного антифриза в машины заливается вода. Комиссия установила, что в исправном состоянии находится только 52% военной техники. Не на ходу оказались 16 из 23 танков, 40 из 84 БМП, девять из 18 самоходных артиллерийских установок и четыре из шести ракетных установок. Однако командир бригады договорился с приезжей комиссией об утаивании информации от командования Объединенными силами.

Комиссия ОТГ «Север» установила отсутствие 60% имущества, поставленного в Украину странами НАТО

Как рассказал начальник пресс-службы УНМ ЛНР Яков Осадчий, четыре дня комиссия из штаба оперативно-тактической группировки войск «Север» проводила комплексную проверку в частях вблизи линии разграничения в Луганской области. В процессе была выявлена недостача на складах 60% военного имущества, переданного украинской армии в качестве материально-технической помощи из стран блока НАТО.

В частях отсутствуют печи отопления, топливо к ним, зимняя форма одежды и индивидуальные средства бронезащиты. А накануне в зоне ООС обнаружена пропажа восьми приборов ночного видения американского производства.

Подразделениями ПВО ЛНР сбит украинский квадрокоптер

Представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий сообщил о том, что военнослужащими Народной милиции уничтожен вражеский разведывательный беспилотник. Летательный аппарат, принадлежащий 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, двигался от города Счастье в сторону поселка Веселая Гора под Луганском. БПЛА обнаружен и сбит прицельным огнем защитников столицы ЛНР.

Видео и фотоматериалы, изъятые из аппарата, предоставлены в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении командования 46-й бригады ВС Украины.