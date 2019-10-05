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Нурмагомедов сравнил атмосферу поединков с Макгрегором и Порье

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Нурмагомедов сравнил атмосферу поединков с Макгрегором и Порье

Санкт-Петербург, 5 октября. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о сильном давлении со стороны болельщиков на поединке в Абу-Даби с американцем Дастином Порье.

Когда человек становится популярным, у него появляются поклонники и хейтеры, отметил профессиональный боец. По словам Нурмагомедова, во время боя с ирландцем Конором Макгрегором его поддерживало лишь пять процентов аудитории в Лас-Вегасе, а в Абу-Даби была абсолютно другая картина.

Боец признался, что комфортнее ощущает себя при отсутствии зрительской поддержки, поскольку это заряжает и «хочется показать, что они ошибаются».

«Когда я выходил на поединок с Порье, думал, что будут поддерживать соперника. Оказалось совсем иначе. И я ощутил такое давление, которое ни разу не чувствовал. Очень много знакомых, членов семьи. Тяжело было их впечатлить. Потому такое давление», — подчеркнул 31-летний спортсмен в своей речи на Synergy Global Forum.

Напомним, поединок Нурмагомедов — Порье на турнире UFC 242 состоялся в Абу-Даби 7 сентября. Россиянин выиграл у американца, сделав удушающий прием.  

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