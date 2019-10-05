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В Минэнерго рассказали о возможности строительства газопровода из Крыма в Европу

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В Минэнерго рассказали о возможности строительства газопровода из Крыма в Европу

Москва, 5 октября. Минэнерго РФ не исключает в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока такая инициатива правительством не рассматривается. Об этом рассказал глава ведомства Александр Новак, выступая перед студентами на форуме «Российская энергетическая неделя».

По словам министра, пока ведомство не рассматривает возможность поставки газа европейским странам через крымский полуостров. Однако нельзя исключать, что в будущем такие проекты могут появиться, добавил Новак.

«Сейчас пока не в зоне нашего внимания», — добавил он, отвечая на вопрос одного из молодых специалистов.

Новак уточнил, что в настоящее время действия России в области энергетики в Крыму направлены на обеспечение надежного энергоснабжения и газификации региона, а также на создание новых электрогенерирующих мощностей на полуострове.

Как отметил ранее президент РФ Владимир Путин, Россия обеспечивает стабильные, бесперебойные поставки газа на европейском направлении. В частности, продолжается реализация таких крупных инфраструктурных проектов, как «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», пишет «ФедералПресс».

В Минэнерго рассказали о возможности строительства газопровода из Крыма в Европу

Морской участок «Турецкого потока» уже завершен, в настоящее время работы ведутся на суше. Что касается «Северного потока — 2», то его строительство тоже идет в соответствии с графиком: уже уложены свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря, строительство завершено на 83%.

Как пишет Infox.ru, пока что разрешение на строительство «Северного потока — 2» на своей территории не дала Дания, несмотря на то, что проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Разрешение от Копенгагена рассчитывают получить до конца года.

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Источник: ТАСС
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