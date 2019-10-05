СМИ узнали имя нового главного тренера «Спартака»

Москва, 5 октября. Немецко-итальянский тренер Доменико Тедеско, вероятно, станет новым тренером футбольного клуба «Спартак».

По информации СМИ, в субботу Тедеско прилетит в Москву для подписания контракта со столичным клубом. Он займет в «Спартаке» пост Олега Кононова, который ушел в отставку после серии проигранных командой матчей, пишет РЕН ТВ.

Ранее Тедеско занимал пост главного тренера немецкого клуба «Шальке 04». Под его руководством команда заняла второе место в Бундеслиге в сезоне 2017–2018 годов. Тренер лишился своего поста после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» в марте этого года.

В настоящее время на счету «Спартака» 14 очков. Клуб находится на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. 6 октября у команды запланирована встреча с «Краснодаром» в 12-м туре РПЛ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 34-летний Тедеско в ходе переговоров со «Спартаком» пошел на существенные уступки в финансовом вопросе. Если ранее его годовой оклад оценивался в три миллиона евро, то теперь немецко-итальянский специалист согласился на зарплату в два миллиона евро.