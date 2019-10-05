Прощание с композитором Гией Канчели прошло в Грузии

Тбилиси, 5 октября. Грузинского композитора Гию Канчели проводили в последний путь в Тбилиси в субботу. Музыканта похоронили в Дидубийском пантеоне общественных деятелей.

Бывший министр культуры Грузии Михаил Гиоргадзе отметил, что мировая музыка потеряла величайшего артиста. По словам Гиоргадзе, Канчели можно назвать человеком, создавшим целую эпоху.

«Мне выпало счастье быть близким другом господина Гии, его семьи и естественно, в первую очередь, я соболезную членам его семьи, близким, друзьям и почитателям его искусства», — заявил экс-министр.

Гражданская панихида состоялась в субботу в большом зале Тбилисского театра имени Шота Руставели. Проводить композитора в последний путь пришли тысячи человек, в том числе политики.

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что со смертью Канчели ушла целая эпоха не только в культуре Грузии, но и в русской культуре. Канчели внес огромный вклад в музыкальную культуру Грузии, России и бывшего СССР. Тело Канчели вынесли из театра под аплодисменты поклонников творчества композитора.

Советский и грузинский композитор Гия Канчели скончался в среду в медицинском учреждении в Тбилиси в возрасте 84 лет. Он написал музыку к таким художественным лентам, как «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза» и десяткам других.