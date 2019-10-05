В Станице Луганской открыли временную переправу

Луганск, 5 октября. Временную переправу открыли в Станице Луганской 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Уточняется, что временный переход планировали открыть 11 октября, однако работы удалось завершить раньше срока. При этом расположенный вблизи Станицы Луганской мост сейчас продолжают восстанавливать, а разрушенные конструкции демонтируют. На дороге к мосту положили новое покрытие и нанесли разметку. Полностью работы планируют завершить к 15 ноября.

Напомним, расположенный вблизи Станицы Луганской мост через реку Северский Донец был взорван украинскими силовиками в начале 2015 года. 17 июля 2019 года в ходе встречи контактных групп в Минске представители Луганской Народной Республики (ЛНР) и Киева договорились восстановить переправу, при этом украинская сторона ведет работы на пролете, взорванном силовиками, а ЛНР — на остальной части перехода. Кроме того, стороны дали обязательство в будущем использовать данный мост только в гражданских целях.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию.