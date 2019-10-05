Бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ с миной образца НАТО

Донецк, 5 октября. Бойцы Донецкой Народной Республики сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины на западе Донецка. Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

Он отметил, что военнослужащие республики предотвратили очередную атаку украинской армии на мирных жителей Старомихайловки.

«Уничтожен БПЛА типа «квадрокоптер», который нес на себе мину калибра 60 миллиметров натовского образца», — рассказал Астрахань.

Представитель Народной милиции выразил мнение, что руководство украинской армии намеренно саботирует мирный процесс, согласованный на высоком уровне. При этом ВСУ, по его словам, пытаются переложить ответственность на республику и обвинить ее в несуществующих обстрелах.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. Украинские силовики на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что свидетельствует о нарушении минских соглашений.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее достигла соглашения по вопросу разведения сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Специальный представитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил, что процесс запланирован на 7 октября.

Накануне стало известно, что киевские силовики открыли огонь из миномета по району населенного пункта Логвиново в ЛНР.