МИД РФ призвал россиян избегать людных мест в Париже 6 октября

Москва, 5 октября. Министерство иностранных дел России призвало россиян избегать мест массового скопления людей в Париже в связи с запланированным на воскресенье маршем праворадикальных организаций. Соответствующий пост появился на странице департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

«На 6 октября в центре Парижа намечен марш правых и праворадикальных организаций; будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта; возможны столкновения демонстрантов с полицией», — говорится в сообщении.

#Франция - на 6 октября в центре Парижа намечен марш правых и праворадикальных организаций; будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта; возможны столкновения демонстрантов с полицией. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/dnVdzcj5Vf — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) 5 октября 2019 г.

Ожидается, что во французской столице пройдет марш протеста против нынешней редакции законопроекта, дающей право на репродуктивные технологии для однополых пар и одиноких людей в отсутствие отца. Согласно результатам социологических опросов, документ пользуется поддержкой большей части законодателей и значительной части населения.

Организатором мероприятия выступает движение «Манифестация для всех», которое несколько лет назад устраивало акции протеста против закона о регистрации однополых браков.