Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

МИД РФ призвал россиян избегать людных мест в Париже 6 октября

512
0 Оставить комментарий

МИД РФ призвал россиян избегать людных мест в Париже 6 октября

Москва, 5 октября. Министерство иностранных дел России призвало россиян избегать мест массового скопления людей в Париже в связи с запланированным на воскресенье маршем праворадикальных организаций. Соответствующий пост появился на странице департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

«На 6 октября в центре Парижа намечен марш правых и праворадикальных организаций; будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта; возможны столкновения демонстрантов с полицией», — говорится в сообщении.

Ожидается, что во французской столице пройдет марш протеста против нынешней редакции законопроекта, дающей право на репродуктивные технологии для однополых пар и одиноких людей в отсутствие отца. Согласно результатам социологических опросов, документ пользуется поддержкой большей части законодателей и значительной части населения.

Организатором мероприятия выступает движение «Манифестация для всех», которое несколько лет назад устраивало акции протеста против закона о регистрации однополых браков.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров