Стало известно, кто возглавит «Ленком» после смерти Захарова

Москва, 5 октября. Директор «Ленкома» Марк Варшавер возглавит театр после смерти его художественного руководителя Марка Захарова.

Теперь Варшавер будет отвечать и за художественную часть театра. Решение о том, что именно он должен возглавить «Ленком» было принято коллективно. Дочь Захарова и артисты заявили, что хотели бы видеть его в качестве преемника мэтра и попросили «продолжить его дело», передает ТАСС.

«Марка Захарова никто заменить не может, — признался сам Варшавер, — поэтому мы и артисты наши приняли такое решение, чтобы был свой человек, которого они уже много лет знают, ведь я 40 лет работаю в театре».

За ним остается закреплен пост директора театра, однако Варшавер будет определять и программу творческого коллектива. В частности, ему предстоит формировать труппы, искать режиссеров, пьесы и решать многие другие творческие задачи.

Художественным руководителем «Ленкома» с 1973 года был Марк Захаров. 28 сентября всеми любимый режиссер скончался после продолжительной болезни.

Ранее, 1 октября, на сцене театра «Ленком» состоялась церемония прощания с Захаровым. После этого родные, друзья и поклонники режиссера направились на Новодевичье кладбище. Захарова похоронили рядом с могилами выдающихся российских деятелей театра и кино: Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.