Кинологи раскритиковали правила поведения от МЧС при нападении собаки

Москва, 5 октября. Специалисты по воспитанию собак усомнились в рекомендациях, ранее предложенных сотрудниками МЧС России, как необходимо вести себя при встрече с агрессивной собакой.

В МЧС России советовали при нападении собаки твердым голосом отдать животному команды «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». Также для отпугивания животных специалисты рекомендовали использовать зонтик, палки или камни.

Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков отнесся к предложенным МЧС советам со скептицизмом. Эксперт отметил, что эффективность использования команд в качестве защиты зависит от породы собаки.

«Если человек пойдет на вас нападать, а вы ему скажете «нельзя», он все равно будет продолжать то же самое делать. То же и с собаками», — цитирует РБК слова Иншакова.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский также считает, что есть куда более эффективные способы остановить агрессивное животное. К примеру, специалист посоветовал брызнуть в сторону собаки перцовым баллончиком или парфюмом. Еще неприятных последствий после встречи с разъяренным животным можно избежать, использовав хитрость — поднять руки вверх для визуального увеличения роста.

«Все собаки оценивают размер. Если что-то большое, они не будут связываться, предпочтут отступить», — отметил Уражевский.

Кинолог указал на тот факт, что ни в коем случае нельзя убегать от агрессивной собаки.