Россия увидит любые попытки размещения вооружения в космосе

Москва, 5 октября. Российские военные не размещают оружие в космосе, однако заметят, если какое-либо государство предпринимает такой шаг, сообщил глава штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

Генерал-майор в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подчеркнул, что российская сторона придерживается концепции неразмещения оружия в космическом пространстве.

«Видим все, что происходит в космосе на всех направлениях, на всех плоскостях», — заявил глава штаба 15-й армии ВКС РФ.

Российский главный центр разведки космической обстановки следит за ситуацией, особенно после заявления США о создании собственных Военно-космических сил, добавил Нестечук.

Ранее Нестечук сообщил, что российское руководство должно в течение нескольких десятков минут принять решение об ответном ядерном ударе, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует летящую в сторону России межконтинентальную баллистическую ракету. При этом он уточнил, что подлетное время может отличаться, поскольку нужно учитывать направление и способ движения ракеты, отметил телеканал «360».