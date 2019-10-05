Патриотизм и большой спорт всегда рука об руку. История побед Федора Емельяненко

«Русский богатырь» Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам, девятикратный чемпион России по боевому самбо, в патриотизме видит в первую очередь скромность и преданность идеалам Родины.

Федор Емельяненко — абсолютный чемпион мира по боям без правил, лучший боец в тяжелом весе, которого когда-то весь спортивный мир наделил титулом «Непобедимый». За годы спортивной карьеры он, кажется, получил все возможные титулы и награды. На протяжении почти 10 лет Федор оставался непобежденным — его успех в ММА никто так и не смог повторить. По словам спортсмена, в бою ему помогает патриотизм: он не отделяет себя от Родины.

«Вам придется вступать в бой с более сильными, быстрыми, выносливыми соперниками, которых победить вы сможете только духом. Когда не хватит физических качеств, ваши соперники будут ломаться под вашим православным духом во славу православной Родины. Закаляйте ваш дух!» — не устает повторять Федор.

Федор Емельяненко — глубоко религиозный человек. Его спортивный девиз: «Все с Божией помощью пройдем, все с Божией помощью преодолеем». По словам Федора, любви к Богу его научила мать. Позже он начал изучать Евангелие самостоятельно и понял, что Бог действительно существует и его место — в Русской православной церкви. Однако соблюдением религиозных ритуалов вера для Федора не ограничивается — он участвует в возрождении духовных святынь. На его средства построен храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Федосеевка Белгородской области.

Многие журналисты и фанаты Федора отмечают, что его главная отличительная черта — скромность. Он сильно отличается от большинства бойцов ММА, оскорбляющих соперников в интервью. Федор Емельяненко отзывается об оппонентах с неизменным уважением и вежливостью. В бою он тоже очень сдержан в эмоциях. Спортсмен не страдает звездной болезнью, несмотря на бешеную популярность во всем мире. С журналистами он всегда дипломатичен. Федор скромен и в бытовых вопросах: носит неброскую одежду и ведет аскетический образ жизни, а большинство средств направляет на благотворительность и помощь близким.

Формула патриотизма для Федора Емельяненко проста: вера, скромность и безвозмездная помощь тем, кто его окружает. Молодое поколение растет, вдохновляясь его примером, — сильными волей, твердыми духом, мужественными и полными любви к Родине. И это не может не радовать.