В Крыму опровергли «вторжение» украинских беспилотников

Симферополь, 5 октября. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов опроверг сообщение о «вторжении» украинских беспилотников на полуостров. Он заявил, что сюжет о полете дронов, показанный на украинском телевидении, является результатом видеомонтажа.

Ранее украинский телеканал «1+1» выпустил сюжет, в котором рассказывалось о полете нескольких беспилотников в Крым. В ролике говорилось, что украинские дроны якобы сбросили «тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении» на город Армянск. Авторы сюжета сообщили, что БПЛА беспрепятственно преодолели российские средства ПВО. Также в ролике говорилось о намерении украинских аэроразведчиков в следующий раз направить беспилотники в Севастополь.

На городском форуме Армянска этот сюжет назвали фейком. Местные жители заявили, что никакого сброса листовок не было. Зырянов подтвердил данные сообщения.

«По факту вообще ничего не было. Сейчас цифровой век, и с помощью цифровых технологий можно сделать любой видеомонтаж. Для собственной популяризации снимают и монтируют какие-то фильмы», — сказал министр РИА Новости.

Также Зырянов отметил, что Крым останется в составе России, как бы этому ни противились на Украине, поскольку жители полуострова уже сделали окончательный выбор.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате законного народного референдума, провести который власти полуострова решили после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.