Автоэксперт объяснил, как правильно подготовить машину к зиме

Москва, 5 октября. Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил, как правильно подготовить машину к зимнему периоду и когда лучше начать этим заниматься.

Как известно, в холодное время года эксплуатация автомобиля становится в разы сложнее. Для того, чтобы избежать поломок, машину следует готовить к зиме заранее, отметил Моржаретто. Процесс требует последовательности.

В первую очередь, как указал автоэксперт, необходимо проверить дворники или лучше поменять их, осмотреть аккумулятор. На зимний вариант, по его словам, стоит поменять жидкость стеклоомывателя, а также обратить внимание на тормозную жидкость и антифриз.

«Нужно не забыть бросить в багажник такие полезные вещи, как щетки, скребки, стеклоочистители и «крокодилы» для прикуривания севшего аккумулятора, — передает его слова iReactor.

Моржаретто напомнил также о важности смены покрышек. На СТО, по его мнению, стоит отправиться тогда, когда столбик термометра будет на протяжении нескольких дней держаться на отметке в пять градусов по Цельсию.

Отметим, что москвичам уже порекомендовали проверить техническую исправность автомобилей перед первым снегом. На выходных в столичном регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Автомобилистам посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю, поскольку ситуация на дорогах может усложниться из-за неблагоприятной погоды.

Тем временем стало известно, что специалисты Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина и Фонда перспективных исследований разрабатывают первый российский летающий автомобиль. Его технический облик будет сформирован в ближайшие четыре года.