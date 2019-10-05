В России создадут информационную систему по профобразованию

Москва, 5 октября. Министерство образования разрабатывает информационную систему, посвященную профессиональному образованию. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Котюков.

По словам Котюкова, рынок дополнительного образования и дополнительного профессионального образования будет расти очень быстро. Спрос на образовательные программы увеличивается постоянно, поэтому российской системе образования необходимо научиться отвечать и предугадывать этот спрос.

«Для того, чтобы в этом безграничном, фактически бескрайнем океане ориентироваться, мы сегодня разрабатываем специальную информационную систему, которая позволит работать как навигатор, чтобы можно было по запросу найти необходимую профессиональную программу, найти организацию, которая ее предлагает», — рассказал Котюков.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения РФ предложило совершеннолетним школьникам и абитуриентам колледжей и профучилищ предоставить те же льготы, что и детям-сиротам.