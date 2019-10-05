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Ученые разработали сценарий ядерной войны 2025 года

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Ученые разработали сценарий ядерной войны в 2025 году

Вашингтон, 5 октября. Ядерная война произойдет в 2025 году из-за конфликта Индии и Пакистана. К такому выводу пришли американские ученые.

Разработанный американскими исследователями сценарий был опубликован в Science Advances. По их подсчетам, к 2025 году Индия и Пакистан будут обладать примерно 400–500 единицами ядерного оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая. Во время конфликта между странами Исламабад задействует 150 стратегических ракет, а Нью-Дели — 100.

Ядерная война приведет к гибели 50-125 миллионов человек за неделю. Кроме того, катастрофа отразится на климате Земли. В воздух поднимется примерно 16-36 миллионов тонн сажи, которая заслонит солнечный свет. Земля потеряет примерно 20-30% света от Солнца.

Ученые разработали сценарий ядерной войны в 2025 году

На планете наступит глобальное похолодание: температура упадет на 2-5 градусов по Цельсию. При этом осадков не Земле станет меньше на 15-30%.

Самые сильные холода землянам придется перетерпеть первые три года после начала ядерной войны. На четвертый год температура начнет возвращаться к прежним показателям.

Ранее начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил России Анатолий Нестечук рассказал, что высшее руководство России должно будет в течение нескольких десятков минут принять решение об ответном ядерном ударе, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует летящую в сторону территории РФ межконтинентальную баллистическую ракету.

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Источник: Science Advances
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