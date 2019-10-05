Мальчика закрыли в камере хранения в ТЦ на Кубани

Краснодар, 5 октября. Маленького мальчика заперли в камере для хранения вещей в одном из торговых центров в Краснодарском крае, откуда он не смог самостоятельно выбраться.

Сотрудники ТЦ «Пятая Авеню» услышали плач ребенка из ящика, предназначенного для хранения вещей. Сначала работники торгового центра хотели открыть шкафчик методом подбора ключей, но безуспешно. После этого один из покупателей выломал камеру хранения и освободил ребенка.

В настоящее время неизвестно то, сколько времени несовершеннолетний горожанин провел в ячейке, пишет РЕН-ТВ.

В Сети появилось видео освобождения ребенка, на котором выражающиеся ненормативной речью продавцы пытаются спасти мальчика. Лексикон женщин не пришелся по душе пользователям Интернета, их пристыдили за мат в присутствии несовершеннолетнего.