Венгрия массово отбирает паспорта, ранее выданные украинцам из Закарпатья. Об этом сообщил бывший глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль. Однако экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко усомнился в массовости этой ситуации и объяснил, зачем бывший украинский чиновник распространяет подобный фейк.
По словам Москаля, в большинстве случаев Венгрия забирает свои паспорта у украинцев, не имеющих венгерского происхождения. Гражданство страны они получили, предоставив купленные поддельные документы, включая сертификат, подтверждающий знание венгерского языка, и справки о том, что их матери или бабушки были венгерками.
«Венгрия поначалу не знала уровень нашей коррумпированности. Сейчас ведутся судебные разбирательства. Одно за другим», — сообщил бывший председатель закарпатской областной государственной администрации.
Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко отметил, что сам знает случай, когда у украинца, получившего венгерский паспорт обманным путем, отняли документ, поскольку обнаружилось, что у него нет венгерских корней.
«Но это единичные случаи. Я не верю, что Венгрия массово отбирает паспорта у украинцев, как говорит бывший закарпатский чиновник. Паспорта отбираются только за нарушения, — сказал он. — Я общаюсь с украинскими венграми. Если они получили паспорта честно, то все у них спокойно».
Информацию, озвученную Геннадием Москалем, бывший украинский парламентарий назвал очередным фейком, придуманным Киевом.
«Конечно, коррупция процветает. Конечно, аферисты на Западной Украине имеются. И они любыми путями пытаются смыться из страны, потому что там жить невыносимо. Но Москаль преувеличивает, говоря о том, что Венгрия массово отбирает паспорта у украинцев. Потому что большая их часть получили венгерские паспорта все-таки законным способом, их никто не трогает.
А Москаль распространяет очередной фейк, чтобы напугать людей, которые только планируют получить венгерское гражданство. Украинские власти понимают, что теряют регион. Там уже большая часть населения — не украинцы, а венгры, поляки или румыны. Видимо, в Киеве решили притормозить эту тенденцию. И использовали для этого Москаля», — полагает Журавко.