Венгрия массово отбирает паспорта, ранее выданные украинцам из Закарпатья. Об этом сообщил бывший глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль. Однако экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко усомнился в массовости этой ситуации и объяснил, зачем бывший украинский чиновник распространяет подобный фейк.

По словам Москаля, в большинстве случаев Венгрия забирает свои паспорта у украинцев, не имеющих венгерского происхождения. Гражданство страны они получили, предоставив купленные поддельные документы, включая сертификат, подтверждающий знание венгерского языка, и справки о том, что их матери или бабушки были венгерками.

«Венгрия поначалу не знала уровень нашей коррумпированности. Сейчас ведутся судебные разбирательства. Одно за другим», — сообщил бывший председатель закарпатской областной государственной администрации.

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко отметил, что сам знает случай, когда у украинца, получившего венгерский паспорт обманным путем, отняли документ, поскольку обнаружилось, что у него нет венгерских корней.

«Но это единичные случаи. Я не верю, что Венгрия массово отбирает паспорта у украинцев, как говорит бывший закарпатский чиновник. Паспорта отбираются только за нарушения, — сказал он. — Я общаюсь с украинскими венграми. Если они получили паспорта честно, то все у них спокойно».

Информацию, озвученную Геннадием Москалем, бывший украинский парламентарий назвал очередным фейком, придуманным Киевом.