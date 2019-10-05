Появился первый в мире остров, где запрещено курить

Москва, 5 октября. Остров Астипалея, принадлежащий Греции, стал первым, где запрещено курить. Он получил первый в мире сертификат бездымного острова (Smoke-Free Culture).

Теперь на территории острова нельзя курить и использовать различные курительные смеси. Руководство острова хочет создать экологически чистую территорию, где жители и гости смогут наслаждаться жизнью без пепла и табачного дыма.

«Надеемся, что другие территории по всему миру последуют их [Астипалеи] примеру, присоединившись к построению бездымного будущего», — сказал региональный президент ФМИ по Евросоюзу Фредерик де Вильде.

Стоит отметить, что курить на территории острова запрещено не только местным жителям, но и туристам. В аэропорту, парках и кафе уже появились таблички, рассказывающие о правилах на острове.

Местные власти призывают жителей отказаться от сигарет. Как отметил «Ридус», такие кардинальные меры помогли побороться с любителями подымить.

В то же время, отметим, для тех, кто не может попрощаться с вредной привычкой, есть альтернатива — бездымные продукты без никотина, при использовании которых выделяется значительно меньше опасных веществ по сравнению с сигаретами.