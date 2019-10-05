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Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области

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Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области

Тула, 5 октября. Открытие моста через реку Осетр в Веневском районе Тульской области состоялось в субботу. Переправу через реку построили бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Булгаков отметил, что с 18 июля по 10 августа в Тульской области были построены шесть переправ. Мосты позволили восстановить транспортное сообщение между социально значимыми объектами и населенными пунктами области.

«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них — в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.

Замминистра обороны РФ отметил, что строительство моста между поселком Андреевка и деревней Махринка проводилось в рамках тактико-специальных учений.

«Для офицеров — участников выполнения задачи это очередной профессиональный шаг в своем совершенствовании, а для солдат — серьезная проверка мастерства и навыков, приобретенных за время военной службы», — подчеркнул Булгаков.

Он добавил, что отличившиеся во время строительных работ военнослужащие получили ведомственные награды и благодарность от главы региона. 

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Источник: РИА Новости
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