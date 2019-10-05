Сирия, 5 октября. Боевики «Тахрир аш-Шам», охраняющие лагерь для беженцев, принуждают женщин и детей к оказанию секс-услуг. Четыре взрыва прогремело на севере Алеппо. Два боевика ИГИЛ1 захвачены рядом с военной базой США «Ат-Танф». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1»: подозревается в установке бомбы на дороге в Ракке и убийстве одного курдского полицейского на окраине города.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе принуждает беженцев в лагере оказывать боевиками секс-услуги.

«Сирийская свободная армия» (ССА): расследуют детали серии подрывов на подконтрольных им территориях на севере Алеппо.

Курды: подозреваются в организации серии подрывов в Алеппо в зонах контроля протурецких боевиков, потеряли одного бойца в Ракке при взрыве бомбы на дороге.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: предотвратила контрабанду оружия в лагерь для беженцев «Эр-Рукбан» в Хомсе.

Провинция Алеппо

Поступает новая информации о взрыве в городе Джераблус, который прогремел утром в восточных кварталах. Как передает агентство Masar Press Net, несколько человек были ранены осколками. В городе Кабасин в восточной части Алеппо детонировали сразу две бомбы. Портал Aleppo AMC сообщает, что пострадало по меньшей мере десять жителей города.

Четвертый на сегодня взрыв произошел в городе Аль-Раи. Отметим, что все подрывы произошли исключительно в зонах оккупации боевиков «Сирийской свободной армии» и турецкой армии, так что наиболее вероятно, что вина лежит на курдских радикалах, которые ведут партизанскую войну с ними.

Провинция Хомс

Поддерживаемые США боевики группировки «Джейш Магавир Ат-Таура» задержали в районе лагеря «Эр-Рукбан» двух боевиков «исламского государства» с грузом контрабандного оружия, о чем заявила группировка на своем официальном Twitter-канале. По информации источника, перехваченное у террористов оружие должно было попасть в руки сторонников ИГИЛ, которые находятся в лагере для вооруженного переворота.

Напомним, что лагерь находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы «Ат-Танф», где проходят совместные учения американских военнослужащих и подконтрольных им радикалов «Джейш Магавир ат-Таура», которые якобы охраняют лагерь и зону вокруг базы. На деле боевики грабят конвои гуманитарной помощи и не дают людям покинуть лагерь. В начале этой недели боевики сорвали один из этапов вывода беженцев из лагеря.

Провинция Идлиб

В пятницу женщины и дети из лагеря «Аль-Фарук» близ города Сармада вышли на демонстрацию с требованием привлечь к ответственности должностных лиц лагеря за их сексуальные домогательства. Как стало известно новостному порталу Step News, причиной забастовки стали систематические нарушения со стороны одного их сотрудников так называемой безопасности лагеря из числа боевиков «Тахрир аш-Шам», по имени Аднан Хасуд. Он использовал в собственных целях женщин-вдов, вынуждая их оказывает ему интимные услуги в обмен на питьевую воду и провиант для их детей. Женщин, которые ему отказывали, он в отместку лишал индивидуальных пакетов с гуманитарной помощью. Как сообщает источник, есть вероятность, что далеко не он один из всей охраны унижал беженцев в лагере. Боевики также препятствуют выходу людей из лагеря. Местные активисты распространили видео, на котором было показано, что ряд женщин и детей, которые по вине боевиков живут в лагере без пищи, воды, электричества и медицинской, вышли на демонстрацию. Протест боевикам пришлось разгонять с применением оружия.

Провинция Ракка

Одна женщина погибла, еще одна получила ранения в результате взрыва в центре городе Ракка, который прогремел днем, о чем сообщает Twitter-канал SMART News Agency. Ответственность за подрыв в городе пока что не взяла на себя ни одна из группировок, курды подозревают что это террористическая атака, спланированная боевиками «Исламского государства», которые подпольно действуют в провинции.

Произошло еще одного нападение на члена курдских формирований. Как сообщает новостной портал Alk Habour 21 один из членов курдских сил «внутренней безопасности» «Асайиш» был убит в результате детонации самодельной бомбы, установленной на проселочной дороге, ведущей в столицу провинции город Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.