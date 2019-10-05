ДНР уличила ВСУ в попытке сорвать разведение сил в Донбассе

Донецк, 5 октября. Командование Вооруженных сил Украины пытается сорвать разведение сил в Донбассе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Представители оборонного ведомства отреагировали на заявления украинских силовиков, которые утверждали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), что бойцы ДНР якобы обстреляли участок разведения сил.

Сотрудники Народной милиции республики подчеркнули, что обвинения в адрес ДНР говорят о неготовности командования ВСУ к мирному процессу. Они обратили внимание, что украинские силовики даже не начали оборудовать новые позиции для размещения отведенных подразделений, и уличили ВСУ в попытке саботировать процесс.

«Штаб ООС своими действиями саботирует мирный процесс, который согласован на самом высоком уровне, стремясь обвинить Народную милицию ДНР в целенаправленном обострении ситуации на линии боевого соприкосновения», — указали в управлении НМ ДНР.

В ведомстве добавили, что беспочвенные обвинения со стороны Украины не подтвердили представители СММ ОБСЕ.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта, а также в «нормандском формате». Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее достигла соглашения по вопросу разведения сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Специальный представитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил, что процесс запланирован на 7 октября.