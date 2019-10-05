Володин поздравил актера Михайлова с 75-летием

Москва, 5 октября. Народному артисту РСФСР Александру Михайлову исполнилось 75 лет. В этот день его с юбилеем поздравил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Спикер Госдумы отметил вклад Михайлова в развитие отечественной культуры. Он подчеркнул, что актер создал яркие, неповторимые образы в кино и театре.
«Роли в фильмах «Мужики!..», «Любовь и голуби», «Победа» и многих других принесли вам всенародное признание и любовь, — говорится в обращении Володина. — Зрители высоко ценят ваш талант, профессиональное мастерство, преданность своему делу».
Он подчеркнул, что Михайлов должен передавать свой творческий опыт и знания молодому поколению актеров.
«Желаю вам здоровья, счастья и творческого долголетия», — объявил председатель нижней палаты парламента.
???? ???? Актер Александр Михайлов отмечает 75-летие! ___ Председатель Государственной Думы поздравил Народного артиста РСФСР. _ «Вы внесли большой вклад в развитие отечественной культуры, создали яркие, неповторимые образы в кино и театре. Роли в фильмах "Мужики!..", "Любовь и голуби", "Победа" и многих других принесли вам всенародное признание и любовь. Зрители высоко ценят ваш талант, профессиональное мастерство, преданность своему делу. _ Важно, что вы передаете свой творческий опыт и знания молодому поколению актеров [@vgikofficial]. _ Желаю вам здоровья, счастья и творческого долголетия», - говорится в поздравлении Председателя ГД Вячеслава Володина. ___ #Госдума #Председатель #поздравление #актер #АлександрМихайлов #любовьиголуби
Ранее Михайлов рассказал журналистам, что отметит юбилей в кругу близких. Он признался, что не хочет никакой суеты. Актер предположил, что в субботу, возможно, даже отключит мобильный телефон.
А вот в воскресенье звезде фильма «Любовь и голуби» не получится избежать внимания публики. 6 октября в Казани состоится его творческий вечер «Экология души», со зрителями которого он отметит свой день рождения.