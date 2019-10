Володин поздравил актера Михайлова с 75-летием

???? ???? Актер Александр Михайлов отмечает 75-летие! ___ Председатель Государственной Думы поздравил Народного артиста РСФСР. _ «Вы внесли большой вклад в развитие отечественной культуры, создали яркие, неповторимые образы в кино и театре. Роли в фильмах "Мужики!..", "Любовь и голуби", "Победа" и многих других принесли вам всенародное признание и любовь. Зрители высоко ценят ваш талант, профессиональное мастерство, преданность своему делу. _ Важно, что вы передаете свой творческий опыт и знания молодому поколению актеров [@vgikofficial]. _ Желаю вам здоровья, счастья и творческого долголетия», - говорится в поздравлении Председателя ГД Вячеслава Володина. ___ #Госдума #Председатель #поздравление #актер #АлександрМихайлов #любовьиголуби

