Володин поздравил актера Михайлова с 75-летием

Москва, 5 октября. Народному артисту РСФСР Александру Михайлову исполнилось 75 лет. В этот день его с юбилеем поздравил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы отметил вклад Михайлова в развитие отечественной культуры. Он подчеркнул, что актер создал яркие, неповторимые образы в кино и театре.

«Роли в фильмах «Мужики!..», «Любовь и голуби», «Победа» и многих других принесли вам всенародное признание и любовь, — говорится в обращении Володина. — Зрители высоко ценят ваш талант, профессиональное мастерство, преданность своему делу».

Он подчеркнул, что Михайлов должен передавать свой творческий опыт и знания молодому поколению актеров.

«Желаю вам здоровья, счастья и творческого долголетия», — объявил председатель нижней палаты парламента.

Ранее Михайлов рассказал журналистам, что отметит юбилей в кругу близких. Он признался, что не хочет никакой суеты. Актер предположил, что в субботу, возможно, даже отключит мобильный телефон.

А вот в воскресенье звезде фильма «Любовь и голуби» не получится избежать внимания публики. 6 октября в Казани состоится его творческий вечер «Экология души», со зрителями которого он отметит свой день рождения.