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МИД Ирана не подтвердил данные о скором освобождении задержанной в Тегеране россиянки

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МИД Ирана не подтвердил данные о скором освобождении задержанной в Тегеране россиянки

Тегеран, 5 октября. МИД Ирана не подтвердил сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране россиянки Юлии Юзик, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Андрей Ганенко.  

«Посольство запросило у МИД Ирана доступ [к Юзик] и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили», — сказал представитель российской дипмиссии в беседе с ТАСС.

На днях журналист Борис Войцеховский в Facebook сообщил о задержании своей коллеги в Иране, напомнил телеканал «360».

По информации посольства, гражданка РФ прилетела в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту у нее без объяснения причин изъяли паспорт. Девушку арестовали в гостинице 2 октября.

Позднее стало известно, что ситуацию с российской журналисткой взяла на личный контроль официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В связи с задержанием в ведомство пригласили иранского посла, который позднее сообщил о скором освобождении Юзик.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что вероятной причиной задержания Юлии Юзик в Иране может быть наличие израильской визы в ее паспорте. Войцеховский сообщил, что россиянку обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

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Источник: ТАСС
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