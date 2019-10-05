Лена Миро заподозрила «парализованную» Бочкареву в обмане

Москва, 5 октября. Скандально известная блогер Лена Миро скептически отнеслась к информации, что звезда телесериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева больна. Женщина считает сообщение о парализации лица актриса попыткой «отрицать все до последнего».

«Когда ловят настоящую женщину на чем-то гадком, она, с энтузиазмом выпучив глазки для честности, отрицает все до последнего. Кому ты будешь верить, козел? Родной жене или своим бесстыжим глазам?!» — написала Миро в своем блоге.

Миро заподозрила Бочкареву в обмане и отметила, что у «настоящей женщины всегда есть план».

«План Барбаросса (нагло и нахраписто врать) провалился, так чего теперь делать?» — пишет популярная блогер.

Ранее СМИ сообщили о задержании московскими сотрудниками полиции Натальи Бочкаревой с наркотиками. Также в Сети появились видеозаписи, на которых звезда телесериала общается с правоохранителями. В настоящее время актриса находится в городе под подпиской о невыезде. Близкий друг артистки сообщил, что у Бочкаревой парализовало половину лица.

Сама актриса опровергает информацию о задержании с наркотическими веществами. В ответ на критику актриса опубликовала у себя на странице в Instagram цитату русского философа Петра Чаадаева.

Отметим, что ранее Лена Миро уже высказывалась о скандале, в центре которого оказалась Бочкарева, и даже сравнила актрису со «святой» певицей Юлией Началовой, скончавшейся в марте 2019 года.