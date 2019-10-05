Билан попал в очередной скандал на свадьбе у звезды шоу «Холостяк»

Москва, 5 октября. Российский певец Дима Билан в очередной раз оказался в центре внимания из-за своего неадекватного поведения. Певца заподозрили в употреблении алкоголя или запрещенных веществ.

Инцидент произошел на свадьбе звезды шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и 39-летнего топ-менеджера «Газпром-Медиа». Торжество проходило на озере Комо в Италии.

На видеозаписи запечатлены странные танцы певца со шторой. Билан танцевал с полотном, затем спрятался и высунул ногу. Кроме того, Билан странно передвигался по сцене вместе со своим коллегой Николаем Басковым.

Впрочем, очевидцы утверждают, что Билан пил только газировку. Кадры с торжества в Instagram опубликовал и сам исполнитель. Он отметил работу Баскова, который много пел, шутил и веселил публику до одурения.

Ранее Билан уже попадал в скандал из-за алкоголя. В начале сентября он выступил на Дне города, при этом многие зрители заметили, что артист был в нетрезвом состоянии. Позже Билан извинился на своей странице в Instagram и пообещал городу бесплатный концерт. Кроме того, певец выделил миллион рублей детской больнице и еще столько же инклюзивному центру творчества.