Парашютисты развернули над Симферополем флаг цифрового телевещания

Симферополь, 5 октября. Парашютисты развернули флаги 20 федеральных телеканалов с эмблемой цифрового телевещания в небе над Симферополем.

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов констатировал, что республика первой среди регионов страны получила третий мультикомплекс цифрового телевидения. Он пояснил, что туда войдут региональные каналы.

На данный момент в стране два мультикомплекса, в каждом из которых по 10 каналов. Их флаги развернули 5 октября в небе над Симферополем. Прыжки с парашютами выполнили спортсмены из клуба «Крым»​​​.

«Мероприятие проходило в поддержку перехода на цифровое телевидение», — приводит слова Зырянова РИА Новости.

Организатором торжественных мероприятий, посвященных финальной волне перехода на цифровое телевидение, выступило МИА «Россия сегодня».

Вся Россия в этом году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Процесс стартовал в феврале, отключение аналогового сигнала в российских регионах происходит поэтапно. На данный момент 64 региона уже перешли на цифровое вещание. Еще 21 регион перейдет на «цифру» 14 октября.