Ученые рассказали о плюсах отказа от Facebook

Кито, 5 октября. Отказ от Facebook делает людей менее депрессивными и помогает улучшить финансовую ситуацию. К таким выводам пришли экономист Роберто Москера и его коллеги из университета Лас Америкас, расположенного в Эквадоре.

Ученые провели исследование, участниками которого стали 1765 студентов Техасского университета. Учащихся разделили на две группы: члены первой на неделю прекратили пользоваться Facebook, другие же по-прежнему заходили в соцсеть.

Эквадорские ученые выяснили, что студенты, которые не пользовались Facebook, чувствовали себя менее подавленными и более продуктивными. Члены этой группы вели более здоровый образ жизни, сократили количество пищи и совершали меньше импульсивных покупок.

Также отказавшиеся от Facebook студенты «потребляли» меньше новостей. Кроме того, ученые установили, что раньше учащиеся читали в Facebook искаженные новости, теперь же студенты стали получать информацию из первоисточников.

В ходе исследования ученые предложили участникам эксперимента назвать сумму, за которую они готовы отказаться от Facebook. В среднем студенты хотели получить 67 долларов, что равняется приблизительному недельному бюджету учащегося, однако через семь дней эта сумма увеличилась на 20%. По мнению исследователей, это говорит о развившейся зависимости от соцсети, пишет Daily Mail.

Ранее компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как стало известно, что она могла собрать личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети. На время расследования Facebook заблокировала десятки тысяч приложений. Блокировка коснулась 400 разработчиков, сотрудничающих с компанией, сообщает НСН.