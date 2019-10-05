Сатановский рассказал о правильном ответе грубым и невоспитанным США

Москва, 5 октября. Политолог Евгений Сатановский прокомментировал намерение Национального центра контрразведки и безопасности (НЦКБ) США заняться сбором информации о возможных «вмешательствах» иностранных государств в предстоящие президентские выборы.

Эксперт иронизирует над заявлением американских чиновников и задается вопросом, зачем это нужно Москве.

По его мнению, Вашингтон прекрасно справляется с тем, чтобы опозорить себя на весь мир, разочароваться в собственных идеях и превратить друзей во врагов. Сатановский утверждает, что практически все существующие сейчас проблемы у США являются следствием пребывания у власти не очень умных руководителей, которые, по его мнению, являются «сверхэгоистичными, наглыми и нахрапистыми, жутко поверхностными и демонстративно плюющими на все».

Именно этим и обусловлено желание Соединенных Штатов «нагнуть весь мир», будто бы находясь в компьютерной игре, полагает специалист.

«Как дурно воспитанные дети с чужими песчаными замками на пляже. Подбежал, растоптал, а если получил по заднице — тут же в рев или в драку. Смотря кто дал. Что и предопределяет стиль общения с ними. Как с глупым, своевольным, капризным, грубым и невоспитанным ребенком. Все прочее – блажь», — приводит «Царьград» слова политолога.

На днях появилась информация, что американский Национальный центр контрразведки и безопасности будет собирать данные о потенциальных попытках иностранных стран повлиять на выборы в США, которые пройдут в следующем году. При этом в документе ведомства отдельно упоминаются в качестве потенциальных угроз только Россия и Китай.