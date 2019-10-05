Бурджанадзе высказалась за восстановление авиасообщения между РФ и Грузией

Тбилиси, 5 октября. Восстановление прямого авиасообщения с РФ важно для экономики Грузии. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

«Я со своей стороны делаю все возможное, разговариваю с людьми в России, в Москве, чтобы убедить их, что это надо сделать», — добавила бывший спикер грузинского парламента.

Бурджанадзе также оценила заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который ранее поприветствовал встречу глав МИД двух стран Давида Залкалиани и Сергея Лаврова в Нью-Йорке.

«Наконец спустя семь лет пребывания у власти «Грузинская мечта» (правящая партия. — Прим. ФАН) сделала этот шаг. Хотя нужно, чтобы этот шаг был более смелым, подготовленным, прагматичным», — высказалась она.

Напомним, авиасообщение с Грузией было закрыто с 8 июля. Указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси.

Их причиной стал инцидент на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинскую оппозицию возмутило то, что депутат Государственной думы РФ Гаврилов, открывая мероприятие, сидел в кресле спикера парламента, пишет Infox.ru. Сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, а занял то, которое ему предложила принимающая сторона. В Тбилиси вспыхнули массовые беспорядки. Работа ассамблеи была прекращена, российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

Грузинские власти на днях сообщили о рекордном снижении турпотока в аэропортах Тбилиси и Батуми из-за прекращения авиасообщения с Россией, передает «ФедералПресс». По предварительной оценке, местный туристический сектор не досчитается более 700 миллионов долларов.

Песков сообщил в пятницу, что авиасообщение будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдет возврат «в агрессивное русло». По его словам, в настоящее время можно констатировать первые примеры общения — встречу министров иностранных дел двух государств, которая состоялась в Нью-Йорке. Представитель Кремля призвал «набраться терпения».