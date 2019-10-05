Хидэо Кодзима признался в любви к России

Москва, 5 октября. Популярный разработчик видеоигр японец Хидэо Кодзима признался в любви к жителям России во время фестиваля Comic Con Russia.

Кодзима отметил, что удивлен столь пристальному вниманию российских фанатов к его персоне.

«В Японии была недавно по телевидению передача, где показывали, что у русских спрашивали, кого из японцев они знают. И в этом списке оказалось, что я занимаю то ли шестое, то ли седьмое место. И я был очень удивлен», — цитирует ТАСС слова известного японца.

Во время своего визита в Россию Кодзима разместил на своей странице в Instagram признание в любви к гостям поп-фестиваля.

«Я люблю вас», — написал разработчик видеоигр на русском языке в профиле.

К посту в соцсети Кодзима добавил фотографию с Comic Con Russia и проставил несколько восхищенных эмодзи. Фанаты удивились посту разработчика игр на русском языке и назвали его гением, а также высказали взаимную симпатию в комментариях.

Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia проходит в павильоне московского «Крокус Экспо» с 3 по 6 октября. Также гостем мероприятия стал автор мультсериалов «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Черный плащ» Тэд Стоунс.

Хидэо Кодзима — 56-летний уроженец Токио, получивший широкую известность как создатель культовой серии игр Metal Gear, в которой автор сломал «четвертую стену».