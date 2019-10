Disney снимет новый фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет»

Нью-Йорк, 5 октября. Всемирно известная студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет», сообщили американские СМИ.

По данным журналистов, продюсерами выступят Джонатан Эйрих и Дэн Лин, которые отвечали за нашумевший ремейк «Аладдина». Фильм, напомним, собрал в прокате свыше миллиарда долларов.

Сценарием займутся Стритер Сайдер и Мики Дэй. Они известны по работе над комедийным скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире». О том, кто станет режиссером новой картины, пока не сообщается.

