Disney снимет новый фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет»

Нью-Йорк, 5 октября. Всемирно известная студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет», сообщили американские СМИ.

По данным журналистов, продюсерами выступят Джонатан Эйрих и Дэн Лин, которые отвечали за нашумевший ремейк «Аладдина». Фильм, напомним, собрал в прокате свыше миллиарда долларов.

Сценарием займутся Стритер Сайдер и Мики Дэй. Они известны по работе над комедийным скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире». О том, кто станет режиссером новой картины, пока не сообщается.

Напомним, мультсериал «Инспектор Гаджет» рассказывает о полицейском-киборге, в тело которого встроены тысячи приспособлений. Он выходил на телевидении с 1983 по 1986 год. Пилотную серию показали в 1982 году.

Согласно задумке авторов, главному герою помогают бороться со злом собака Брейн и племянница Пенни. Мультсериал был настолько популярен, что по его мотивам выпустили множество игр и спин-оффов. В 1999 году появился полнометражный фильм, главную роль в котором исполнил американский актер Мэттью Бродерик.

Ранее стало известно, что руководитель киностудии Marvel Кевин Файги снимет новый фильм франшизы «Звездные войны» для Disney. Как уточнили СМИ, Файги еще в конце лета начал вести переговоры со студией по этому проекту.

Отметим, что вскоре на экраны выйдет картина «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Мировая премьера запланирована на 18 декабря, российские зрители увидят фильм на день позже.