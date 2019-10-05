Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. События дня. ФАН-ТВ

Трамп сравнил нападки противников с охотой на ведьм Twitter президента США Дональда Трампа стал сегодня настоящей оборонительной крепостью. Лишь за последние несколько часов он опубликовал десятки твиттов и репостов, посвященных противникам в СМИ и Конгрессе. Осада нагрянула, конечно, с демократического фланга. Но все нападки в свой адрес американский лидер сравнил с охотой на ведьм, напомнив, что президент Украины Владимир Зеленский не озвучил к нему никаких претензий. Трамп подвел категоричный итог: «дело закрыто!» Хотя очевидно, что его оппоненты так не считают. Напомним, что скандал связан как раз с переговорами Зеленского и Трампа. Последнему демократы из Конгресса вновь грозят импичментом. Они посчитали, что американец надавил на своего коллегу, требуя расследовать деятельность сына Джо Байдена на Украине. И уже запросили у Белого дома документы по «киевскому досье». Сам Трамп, впрочем, заявляет, что ни на кого не давил, а просить о помощи другие страны в раскрытии преступлений он имеет полное право.

Эрдоган предрек скорое начало «сирийской операции» А вот президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек скорое начало «сирийской операции». Выступая перед сторонниками по партии, он не исключил, что военные приступят к действиям на севере арабской республики в ближайшие дни как на земле, так и в воздухе. Окончательное решение может быть принято уже сегодня или завтра. Речь идет об операции по созданию так называемой зоны безопасности. Своими действиями Эрдоган планирует обезопасить Турцию от угроз и создать в новой зоне гуманитарный коридор для беженцев. Хотя известно, что еще одна цель турецкой кампании — борьба с курдскими формированиями, союзниками США. Не исключено, что действовать Анкара будет самостоятельно, хотя по этому вопросу находится быть в постоянном контакте с Вашингтоном. К слову, Дамаск никаких разрешений на эти операции не давал, а потому считает их грубым нарушением суверенитета.

Россия представит в ООН проект по кибербезопасности Россия намерена представить новую резолюцию по кибербезопасности. Об этом на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН рассказал представитель нашей страны в организации Геннадий Кузьмин. По его словам, сейчас главная цель — под эгидой ООН разработать общие принципы. Кузьмин подчеркнул, что киберпреступность лишь за прошлый год нанесла мировой экономике ущерб в $1,5 трлн. Краеугольным камнем в новом проекте станут юридические аспекты регулирования на базе действующей резолюции. Россия также призывает другие страны поддержать инициативу и, возможно, стать ее соавторами.