Опубликован топ-5 самых сильных высказываний Рамзана Кадырова

Москва, 5 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечает 5 октября 43-й день рождения. СМИ подобрали топ-5 самых сильных цитат чеченского лидера.

Одно из ярких заявлений Кадыров сделал в 2011 году, когда Тина Канделаки брала у него интервью на передаче «Нереальная политика». В студии была затронута тема внешнего вида представительниц прекрасного пола. Глава Чечни отметил, что уважает свободу выбора женщин, однако есть места, где необходимо соблюдать культуру и традиции.

«Все путают, — выразил он мнение. — Я говорю, есть офисная одежда, а если женщина будет ходить полуголая, то у мужчины не получится там работать: будет и днем, и ночью смотреть и думать, как бы ее…»

Шесть лет спустя в беседе с канадским журналистом американского телеканала HBO Кадыров сделал сразу два громких заявления. Первое касалось агрессивной политики США в отношении России, второе — так называемого «притеснения» геев в Чечне.

Комментируя действия Вашингтона, Кадыров предупредил, что у России есть хорошая армия, кроме того, многие жители страны готовы отдать жизнь за родину, и он один из них.

«Америка — не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали ее как врага России, — добавил он. — У нас сильное государство, мы — ядерная держава».

Обсуждая вопрос о судьбе представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, глава республики заявил, что их просто нет в этом регионе. Он также добавил, что слухи о «притеснении» геев распространяют «продажные люди» и «шайтаны».

«Это ерунда. У нас таких людей нет, — констатировал Кадыров. — Нет у нас геев. Если есть — заберите их в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас».

В 2016 году в эфире передачи «Время покажет» с Петром Толстым Кадыров отреагировал на заявление боевика запрещенной в России организации «Исламское государство», который пообещал «освободить» Чечню. Глава республики отметил, что чеченцы гостеприимны ко всем, кто приходит к ним с миром, однако, если кто-то придет с войной, то ему не поздоровится.

«Они [террористы] один раз пришли к нам и не ушли, — напомнил он. — 99% закопали».

В этом же высказывании он заявил, что у каждого человека свои виды на жизнь, передает «ПолитРоссия».

«Кто-то мечтает о хорошей жизни, кто-то о плохой. Поэтому мы ему [боевику, который обещал «освободить» Чечню] можем помочь, — предложил Кадыров. — Он говорит, что он на пути к всевышнему, хочет попасть в рай. Мы дадим ему билет в один конец, отправим его».

Глава Чечни отметил, что мусульманским лидерам необходимо работать с молодежью и разъяснять, что терроризм и радикализм не имеют ничего общего с исламом.

Пятое высказывание Кадырова было связано с роликом, который снял украинский политик Игорь Мосийчук. На видео украинец стреляет в напечатанный портрет главы Чечни. Поступок Мосийчука Кадыров назвал трусостью.

«Стреляет в портрет. Это трус. Он трусость показывает, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1». — Больной человек. Кукловод его где-то в Европе или западнее сидит, управляет».

В сентябре Кадыров призвал российских театральных деятелей не оставлять вопрос воспитания современной молодежи «нашим врагам».