Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с Россией, а ранее грузинский премьер Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси должен сделать первый шаг для нормализации отношений с Москвой. В Совфеде назвали это «прозрением» властей Грузии.

Как отметил в пятницу глава МИД Грузии, «отношения между народами и туризм являются теми направлениями, которые содействуют деэскалации». По словам грузинского премьер-министра, правительство Грузии выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление прямого авиасообщения между странами. При этом Гахария считает, что первый шаг в этом направлении должен сделать официальный Тбилиси.

«Конечно, им тяжело. Хозяин, я имею в виду Вашингтон, выжимает их как может. Природных ресурсов нет, прихода средств нет. Основной доход — это деньги, которые переводят в Грузию грузины, проживающие в России. А глупость, совершенная с молчаливого согласия руководства этой страны и послужившая причиной конфликта между нами, привела к массовым волнениям внутри самой Грузии и возмущению простых людей из-за их ухудшившегося социально-экономического положения», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Он напомнил, что, «увидев все это безобразие в грузинском парламенте и на грузинском ТВ, поняв весь цинизм происходящего, россияне отказались от поездок в Грузию».

«Как следствие, пострадали люди, живущие за счет туризма. Ведь основной поток туристов в эту страну традиционно был из РФ. И народ в очередной раз понял, что провокации против России недопустимы, что они приводят к плачевным последствиям, что необходимо налаживать отношения между нашими странами. Сначала это понял грузинский народ, а потом это пришлось признать грузинским властям. Вот и последовали соответствующие заявления премьера и главы МИД. Это прозрение, которое случилось у грузинской власти благодаря народу этой страны», — считает сенатор.

Клинцевич напомнил, что с самого начала Россия говорила о непорядочности руководства Грузии и о том, что его действия обернутся для людей большими проблемами. Так и случилось.